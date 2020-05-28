البنتاجون: متمسكون بالتزامنا الدفاعي “طويل الأمد” مع السعودية

أكد المتحدث باسم البنتاجون، القائد البحري الأمريكي شون روبرتسون، أن الولايات المتحدة لديها التزام دفاعي طويل الأمد مع السعودية، ومتمسكة به.

وقال روبرتسون إن “القوات الأمريكية تحتفظ بقدرات قوية في مسرح العمليات بما في ذلك الدفاع الجوي، لمعالجة أي حالات طوارئ متعلقة بإيران حسب الحاجة”.

وأضاف روبرتسون أن “وزارة الدفاع تُجري أعمالا روتينية في إدارة قوتها حول العالم”، موضحا أنه “في ظل الأزمة العالمية الحالية يجري بعض التدوير لمعداتها وقواتها، لمعالجة التهديدات الناشئة والحفاظ على الاستعداد”.

وقال روبرتسون: “نواصل العمل مع المجتمع الدولي والقوات المسلحة السعودية لتعزيز قدرات الدفاع الجوي الإقليمية، وهذا جهد متعدد الأطراف وطويل الأمد، إذ تعد الشراكة الدفاعية الأمريكية السعودية طويلة الأمد، وتشمل مجموعة من التعاون لتشمل مكافحة الإرهاب والأمن البحري والدفاع الجوي”.