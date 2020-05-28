متحدث الصحة: لا تكن سببا في أذية نفسك أو نقل العدوى لعائلتك

حذر المتحدث الرسمي لوزارة الصحة محمد العبدالعالي من استمرار وجود جائحة كورونا، قائلا إن الفيروس لا يزال موجودا بالمملكة، ولا أحد منا يريد أن يفقد أحدا.

وأضاف المتحدث، في بيان عبر حساب “المتحدث الرسمي لوزارة الصحة”: لا تكن سبباً في أذية نفسك أو نقل العدوى لوالديك وأبنائك لا سمح الله بسبب الاستهتار والتفريط، فنحن أمام حماية أرواح غالية، وعلينا القيام بواجبنا الشرعي والوطني بالتقيد بالسلوكيات الصحية.