خريطة توزيع إصابات كورونا في المملكة.. الرياض تتصدر قائمة المدن الأكثر إصابة بـ 611 حالة

أعلنت وزارة الصحة، في تقريرها اليومي لفيروس كورونا، عن حالات الإصابة الجديدة بحسب المدن في المملكة.

وطبقا للتقرير، سجلت الرياض 611، جدة 360، مكة المكرمة 148، الدمام 101، الهفوف 91، المدينة المنورة 50، الخبر 46، الظهران 25، الطائف 22، حائل 20، المبرز 17، الجبيل 17، تبوك 16، خليص 15، القطيف 13، بقيق 13، رأس تنورة 8، الشارف 8، الجفر 5، نجران 5، بريدة 4، خميس مشيط 4، الخرج 4.

بيش 3، العيص 2، ينبع 2، القريات 2، المضة 2، النماص 2، الخفجي 2، صفوى 2، جازان 2، عرعر 2، وحالة واحدة في كل من خيبر، الرس، عيون الجواء، عنيزة، المظيلف، القنفذة، الهدا، رنية، أبها، المجاردة، أحد رفيدة، النعيرية، حفر الباطن، الغزالة، الطوال، فيفاء، صبيا، شرورة، الدلم، المجمعة.