“شركة مفيد” تعايد الجمهور بعمل فني بعنوان “أبعاد ومعيدين”

حقق انتشاراً عربياً.. ومشاهدات نحو 5 مليون مشاهدة

حقق فيديو (أبعاد ومعيدين) الذي أنتجته شركة مفيد بمناسبة عيد الفطر بمشاركة مجموعة من الأطفال، رواجاً إعلامياً واسعاً، وتناولته وسائل الإعلام المحلية والعربية، كما أنتشر على منصة تويتر للشركة لتصل عدد المشاهدات نحو 160 ألف مشاهدة، وأكثر من 2 مليون مشاهدة على مختلف منصات التواصل الاجتماعي.

وبين المهندس وافي القحطاني الرئيس التنفيذي والمشرف العام على أن العمل يعبر عن الفرحة والتفاؤل في ظل هذه الجائحة التي تمر بها البلاد، من منطلق المسؤولية المجتمعية كشركة إنتاج وتنظيم محسوبة على القطاع الخاص وضرورة مشاركة الوطن في التصدي لجائحة كورونا.

وأوضح القحطاني، أن هذا العمل قد جاء في فترة منع التجول ووجوب التباعد لسلامة الناس من هذا الوباء، لذلك تم تصوير الأطفال المشاركين من خلال أولياء أمورهم في منازلهم مساهمين في التصوير والتحضير لإخراج هذا العمل، فكان عملًا أسريًا محضًا؛ وأتى دور الشركة لإخراجه بهذه الصورة الرائعة التي تناقلها المجتمع بحماس وحب للإبداع من خلال أطفال وطنهم الغالي.

من جهته، أكد المخرج نايف الكرشمي، أن العمل لاقى رواجا وقبولًا على مستوى العالم العربي وتناقلته وسائل الإعلام المتنوعة ووسائل التواصل الاجتماعي بقبول كبير، مبينا أن هذا العمل هو العمل الثاني الذي تم إنتاجه في شهر رمضان وقد كان العمل الأول (ولرب نازلة)، والذي كان على شكل ابتهالات ترافق صور الحرم المكي خالياً، من أداء وألحان الفنان أمين حاميم مجاراة لأبيات الإمام الشافعي “هيثم الرصاص” والذي حقق مشاهدات على منصة الشركة ما فاق 6.500 مشاهدة.