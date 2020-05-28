الخطوط الجوية الكويتية تقيل 1500 موظف بسبب كورونا

أعلنت الخطوط الجوية الكويتية اليوم (الخميس) إقالة 1500 موظف، غير كويتي، بسبب “التأثير السلبي” لأزمة فيروس كورونا المستجد.
وقالت الشركة في تغريدة عبر تويتر إنه “تعاملاً مع أزمة فيروس كورونا المستجد وتأثيرها السلبي على تشغيلها التجاري (..) فقد قررت الشركة الاستغناء عن ما يقارب من 1500 موظف من غير الكويتيين من مختلف القطاعات”.
تعلن الخطوط الجوية الكويتية بأنه وتعاملاً مع أزمة فيروس كورونا المستجد وتأثيرها السلبي على تشغيلها التجاري ووفقًا لخطة شاملة لتدارك آثارها الاقتصادية فقد قررت الشركة الاستغناء عن ما يقارب من ١٥٠٠ موظف من غير الكويتيين من مختلف القطاعات مقدمين لهم كل الشكر والتقدير على ما بذلوه
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— Kuwait Airways (@KuwaitAirways) May 28, 2020
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