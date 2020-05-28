بعد إيقافها في رجب.. السعودية تودع الجمعة الـ11 غدًا قبل العودة للمساجد

يودع غدًا السعوديون، الجمعة الحادية عشر بلا صلاة في المساجد، وذلك منذ صدور قرار وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، بإيقاف صلاة الجمعة والجماعة في 17 مارس الماضي.

ويشهد السعوديون، أول صلاة جمعة بعد تخفيف إجراءات منع التجول على خلفية جائحة كورونا، في 13 شوال 1441 هجريًا الموافق 5 يونيو 2020.

يشار إلى أن وزارة الشؤون الإسلامية، أصدرت في وقت سابق، تعميمين لمنسوبي المساجد تضمنا عددًا من الإجراءات الاحترازية والتعليمات وضعتها الوزارة استنادًا للأمر السامي الكريم المتضمن رفع إيقاف صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض مع الأخذ بالبروتوكولات الصحية اعتبارًا من تاريخ 8 – 28 شوال 1441هـ عدا المساجد في مكة المكرمة، كما وضعت الوزارة لمساتها الأخيرة لفتح 90 ألف مسجد وجامع بالمملكة فجر الأحد المقبل.

يذكر أن وزارة الشؤون الإسلامية، أعلنت في 17 مارس الماضي، إيقاف صلاة الجمعة والجماعة في كل مساجد المملكة، والاكتفاء برفع الأذان على خلفية جائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.