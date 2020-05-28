بعد تشبيهه كورونا بالزوجة.. غضب نسوي وحقوقي من وزير الأمن الإندونيسي

أثار تعليق لمحمد محفوظ، وزير الأمن الإندونيسي، على أزمة كورونا، جدلا واسعا في الأوساط السياسية في البلاد.

وقال محفوظ، في مقطع فيديو نشر على “يوتيوب” أمس (الأربعاء): هل نختبئ إلى الأبد؟ يمكننا أن نتأقلم على الوضع بينما نظل ننتبه لصحتنا.

وأضاف: تلقيت منشوراً ساخراً من زميلي (وزير الشؤون البحرية والاستثمار) لوهوت باندجايتان، يقول إن (كورونا) مثل زوجتك؛ حيث تحاول في البداية السيطرة عليها، ثم تدرك أنك لا تستطيع، ثم تتعلم كيف تتعايش معها.

وأثارت تلك التعليقات ردوداً غاضبة من جماعات حقوقية نسائية، وإندونيسيين آخرين عبر الإنترنت.

ووصف حقوقين مناصرين للمرأة التعليقات بأنها تعكس عدم كفاءة الحكومة في معالجة جائحة (كوفيد- 19)، ومواقف متحيزة للجنس، وكراهية النساء من جانب المسؤولين الحكوميين.

يذكر أن حالات الإصابة المؤكدة بفيروس “كورونا” في إندونيسيا إلى 23 ألفاً و851، أمس، بزيادة قدرها 686 حالة عن اليوم السابق، كما تم تسجيل 55 وفاة، ليصل الإجمالي إلى 1473.