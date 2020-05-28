وزير الشؤون الإسلامية: ارتداء المصلين للكمامة فرض عين

قال الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، إن المساجد الواقعة على طرق السفر خارج المدن، لا تشرف عليها وزارة الشؤون الإسلامية، وتشرف عليها وزارة البلديات التي تمتلك أنظمة جيدة تمكنها من جعل هذه المساجد نموذجية.

وأضاف في تصريحات لـ”العربية”، أن الوزارة لن تتمكن من إجراء أي أعمال مسح لقياس درجة الحرارة للمصلين عند دخولهم للمساجد، مرحبًا بأي مبادرات من شأنها خدمة بيوت الله كمشاركة الحي أو متطوعين في قياس الحرارة للمصلين قبل الصلوات.

وأكد وزير الشؤون الإسلامية ثقته في وعي المواطنين والمقيمين بالحرص على أنفسهم، مشيرًا إلى أن ارتداء المصلين للكمامة أثناء الصلاة كجزء من التعليمات الصادرة عن وزارة الصحة يعد تطبيقها بمثابة فرض عين على الجميع.