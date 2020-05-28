“طيران ناس”: تشغيل جميع الرحلات الداخلية من وإلى مطار الملك عبدالعزيز بجدة من الصالة رقم 1 “المطار الجديد”

أعلنت شركة “طيران ناس” تشغيل جميع رحلات طيران ناس الداخلية من وإلى مطار الملك عبدالعزيز بجدة من الصالة رقم 1 (المطار الجديد).

وأكد في تغريدة عبر “تويتر” نقل جميع رحلات طيران ناس الداخلية من وإلى مطار الملك عبدالعزيز بجدة إلى الصالة رقم 1 (المطار الجديد)، وذلك ابتداءً من يوم الأحد 31 مايو 2020م.

وكانت الهيئة العامة للطيران المدني قد أعلنت عن استئناف الرحلات الجوية الداخلية على مراحل ليشمل كافة الوجهات المحلية خلال أسبوعين، حيث تتضمّن المرحلة الأولى تشغيل المطارات الآتية: (مطار الملك خالد الدولي بالرياض، مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، مطار الملك فهد الدولي بالدمام، مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، مطار الأمير نايف بن عبدالعزيز الدولي بالقصيم، مطار أبها الدولي، مطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز الدولي بتبوك، مطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي بجازان، مطار حائل الدولي، ومطار الملك سعود بالباحة، ومطار نجران).