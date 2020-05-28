تعليق مفاجئ من البيت الأبيض على معركة ترامب و تويتر

دخل البيت الأبيض على خط الحرب التي يشنها ترامب علىى موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” منذ أيام، خاصة بعد أن حذر تويتر من تغريدات لترامب في سابقة أولى من نوعها .

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، اليوم، إن مواقع التواصل الاجتماعي وعلى رأسها “تويتر” أظهرت تحيزًا شديدًا ضد الرئيس ترامب

وكان ترامب قد غرد تغريدتين حذر فيهما من التصويت عبر المراسلة، حيث قال بأن هذا النوع من التصويت يتعرض للتزوير ما دعى إدارة موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” التحذير من التغريدتين منوها المتابعين بالتحقق من المعلومة،.

فيما اعتبر الرئيس الامريكي ونالد ترامب هذا التنويه مسيئا له متوعدا بإيقاف تويتر و سن قوانين تنظم مواقع التواصل الاجتماعي.