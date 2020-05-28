أمانة جدة تعلن استمرار حظر الشيشة والمعسل في المطاعم والمقاهي

أعلنت أمانة محافظة جدة، استمرار حظر تقديم الشيشة والمعسل في العاصمة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وفي السياق صدرت الموافقة الكريمة على السماح بفتح بعض الأنشطة الاقتصادية والتجارية وممارسته الأعمالها، في فترة السماح، وذلك بشأن الطلبات الداخلية في المطاعم، والطلبات الداخلية بالمقاهي، مع مراعاة الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي تضعها الجهات المختصة.

وصرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية أن ذلك جاء بناءً على ما رفعته الجهات الصحية المختصة بشأن الإجراءات التي اتخذتها المملكة في مواجهة فيروس كورونا، وإمكانيةتغيير أوقات منع التجول الجزئي وعودة بعض النشاطات، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

و‏⁧‫أعلنت أمانة محافطة جدة‬⁩ بأنها تستمر وتستكمل أعمالها الرقابية بأول أيام رفع الحظر الجزئي بإغلاق أنشطة تجارية تمثلت بمجموعة من المطاعم والمقاهي والتموينات وذلك لمخالفتها الإجراءات المتبعة للوقاية من⁧‫فيروس كورونا‬⁩.

وأكدت الأمانة على “تويتر” مواصلة حملاتها لرقابية حرصاً على صحة المواطنين والمقيمين من مخاطر فايروس كورونا والبضاعةالمعروضة، وللتأكد من سلامة الأغذية والمواد الاستهلاكية المقدمة وتطبيق الإجراءات الوقائية في الأسواق التجاريةوالمنشآت الغذائية، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحد من الأطعمة والمواد الاستهلاكية الفاسدة والمقلدة والمنتهية الصلاحية والمجهولة المصدر.