وزير المالية يؤكد على دور مجموعة العشرين في تخفيف آثار جائحة #كورونا عالميا

أكد وزير المالية،محمد الجدعان على دور مجموعة العشرين في تخفيف آثار جائحة كورونا ” كوفيد-19″ ودعم عملية التعافي الاقتصادي، مشيراً إلى أهمية التعاون الدولي المشترك بهدف تسريع التعافي من الآثار الصحية والاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن جائحة كوفيد-19.

و شاركت مجموعة العشرين مع منظمة الأمم المتحدة في الحدث رفيع المستوى لتمويل التنمية في فترة كوفيد-19 وما بعده.

وقال الجدعان إن المملكة بصفتها رئيس مجموعة العشرين قد اتخذت مع باقي المجموعة العديد من الاجراءات و الاحتياطات لتفادي ما ترتب على جائحة كورونا من أضرار صحية واقتصادية و غيرها و لدعم الفئات الأكثر تضررا .

و أشار الجدعان إلى أهمية تضافر الجهود العالمية مع مجموعة العشرين لتمهيد العودة لتعافي الإقتصاد العالمي من جديد.