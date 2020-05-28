تشمل اللحوم ومواد البناء والأقمشة والسجاد وأدوات التجميل.. تعرف على السلع المقرر رفع الرسوم الجمركية عليها بعد أسبوعين

كشفت الهيئة العامة للجمارك، اليوم، عن قائمة السلع الغذائية المقرر رفع الرسوم الجمركية عليها اعتبارا من 10 يونيو المقبل، وذلك استناداً لقرار مجلس الوزراء رقم 559 وتاريخ 28 /8 / 1441هـ.

وشملت القائمة فرض رسوم بنسبة 7% على لحوم الضأن والماعز المعدة للذبح، والتي كانت معفاة من الجمارك، وورفع رسوم لحوم الحيوانات الأخرى والطيور الطازجة والمبردة والمجمدة من 20% إلى 25%.

وشملت القائمة فرض رسوم بنسبة 10% الألبان (الحليب – الرايب) بجميع أنواعه، والقشدة، والزبادي، و10% على العصائر المركزة غير المضاف إليها سكر أو مواد تحلية أخرى.

وشملت القائمة فرض رسوم بنسبة 10% على انواع مختلفة من الأقمشة، منها الأقمشة من نسج مطبوعة، والأقمشة المنسوجة من خيوط مختلفة الألوان، والمخلوطة بشعيرات ألياف بولي بروبلين، و15% على السجاد.

وشملت القائمة فرض رسوم بنسبة 15% على الأحذية بنعال خارجية من جلد طبيعي أو مجدد وأحذية الأطفال.

ومن 5% إلى 15% ستفرض رسوم على الأسلاك الكهربائية، غير المعزولة، والكوابل الكهربائي غير المعزولة، والأسلاك الشائكة من حديد أو صلب، والأسلاك المفتولة بشكل أطواق أو مفردة.

ومن 5 إلى 7% أعلنت الجمارك فرض رسوم على سيارات الشرطة ونقل المساجين ونقل الموتى وسيارات الطوارئ الأخرى، كذلك أدوات البناء وسيارات نقلها بكافة أنواعها.

ومن 5% إلى 10% ستفرض رسوم على علب معاجين ومساحيق التجميل.