عاجل.. “الوئام” تنشر سلسلة من الإيضاحات حول رصد ساعات أنشطة التطوير المهني للمعلمين

أعلنت وزارة التعليم ممثلة في المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي مجموعة سلسلة من الإيضاحات لشاغلي الوظائف التعليمية، تيسيراً لعملية رصد ساعات أنشطة ⁧‫التطوير المهني‬⁩ لـشاغلي الوظائف التعليمية‬⁩.

1- ما هو الهدف من رصد ساعات التطوير المهني المتحققة لشاغلي الوظائف التعليمية خلال مدة خدمتهم السابقة؟

إن هذا التعميم تنظيم الإجراءات الرصد لساعات التطوير المهني المتحققة لشاغلي الوظائف التعليمية خلال مدة خدمتهم السابقة، وذلك لاحتسابها بنقاط تطوير مهني وهو شرط للترقية لرتبة أعلى وفق ما نصت عليه لائحة الوظائف التعليمية في الباب الخامس منها الترقية.

۲- من المستهدف بالتعميم؟

جميع شاغلي الوظائف التعليمية من المعينين على وظائف تعليمية سواء على مستوى المدارس أو إدارات التعليم أو جهاز الوزارة.

۳- هل ترصد ساعات أنشطة التطوير المهني للمعلمين دون البكالوريوس أو لمن خبرتهم أقل من ست سنوات؟

يتم الرصد لجميع شاغلي الوظائف التعليمية على اختلاف مؤهلاقم و مدة خدمتهم.

4- متى يبدأ الرصد لساعات التطوير المهني و ومتى ينتهي؟

يبدأ من 8 /شوال / 1441ه ، وتتاح إضافة أنشطة التطوير المهني حتى نهاية دوام يوم الأحد الموافق ۱۷/ محرم / 144۲ ه.

5- أين ترصد ساعات أنشطة التطوير المهني؟

يقوم المعلم بنفسه بإضافة ساعات أنشطة التطوير المهني من خلال الخدمة الذاتية للتطوير المهني للمعلمين في نظام فارس.

– كيف يمكن لشاغل الوظيفة التعليمية إضافة أنشطة التطوير المهني في الخدمة الذاتية للتطوير المهني في نظام فارس؟

يوجد دليل الاستخدام خدمة التطوير المهني للمعلمين في نظام فارس، ويمكن تحميله من خلال الرابط التالي :

https://t.co/vbuhkUHg17?ssr=true

۷- ماذا تعني العبارة الواردة في التعميم إضافة جميع أنشطة التطوير المهني المتحققة خلال مدة الخدمة السابقة يتم من قبل شاغل

الوظيفية التعليمية بنفسه، ولمرة واحدة خلال المدة الزمنية المحددة لذلك؟

أي أن شاغل الوظيفة التعليمية هو المسؤول الوحيد عن إضافة أنشطة التطوير المهني التي حصل عليها خلال فترة عمله السابقة، ولابد أن يتم ذلك خلال الفترة المحددة في التعميم من (۸ شوال) إلى (۱۷ محرم) من خلال نظام فارس ، وإرسالها دفعة واحدة لاعتماد الرئيس المباشر ، و الإرسال لن يتاح سوى مرة واحدة فقط ، ولابد من الانتباه لذلك أو سيخسر فرصته في الاستفادة من ساعات التطوير المهني السابقة.

۸- ما المقصود بتوثيق حضور | تنفيذ نشاط تطوير مهني؟

ما يثبت حضور أو تنفيذ النشاط سواء كان شهادة أو مشهد أو وثائق أخرى وتكون مختومة من جهة رسمية .

– هل يمكن تحميل المستندات والوثائق والشواهد الخاصة بأنشطة التطوير المهني من خلال الخدمة الذاتية للتطوير المهني للمعلمين

في نظام فارس ؟

لا يمكن تحميل المستندات والوثائق والشواهد الخاصة بأنشطة التطوير المهني من خلال الخدمة الذاتية للتطوير المهني للمعلمين في نظام

فارس ، وعلى شاغل الوظيفة التعليمية تنظيم شواهد ووثائق أنشطة التطوير المهني الخاصة به وتقديمها لرئيسه المباشر اليقوم بمطابقتها

مع البيانات المرفوعة على الخدمة الذاتية للتطوير المهني للمعلمين في نظام فارس.

۱۰- ماهي أنشطة التطوير المهني التي ترصد ساعاقا ؟

أنشطة التطوير المهني المتحققة لشاغل الوظيفة التعليمية سواء حضورة أو تنفيذا و حددت في التعميم ، وهي : “التدريب المباشر

قصير المدى و طويل المدى ، التدريب الإلكتروني / عن بعد، ورش العمل ، الدروس التطبيقية ، دورة بحث الدرس ، الملتقيات وتشمل

المؤتمرات واللقاءات التربوية والندوات) ، الإنتاج المعرفي ويشمل (لأوراق العلمية و البحوث الإجرائية و المؤلفات التخصصية وإعداد

الحقائب التدريبية)” .

11- ما هو المقصود ب ” أن لا يكون قد سبق الاستفادة من نشاط التطوير المهني بالحصول على درجة وظيفية”.؟

أي لا تحتسب ساعات التطوير المهني لأي نشاط تطوير مهني استفاد منه شاغل الوظيفة التعليمية في الحصول على درجة وظيفية مثل

البرامج الفصلية المنتهية بمؤهل مثل الدبلوم ، أو برامج التطوير المهني الأكاديمي مثل الماجستير والدكتوراه

۱۲- هل تحتسب ساعات التطوير المهني لبرنامج “خبرات لغرض الترقية؟

لا تحتسب ؛ لأن من أتم برنامج “خبرات” من شاغلي الوظائف التعليمية يحق له درجة وظيفية وفق تصنیف وزارة الخدمة المدنية .

13- ما المقصود ” أن لا يكون تنفيذ نشاط التطوير المهني من مهام عمل شاغل الوظيفة التعليمية “؟

أي أن لا يكون تنفيذ نشاط التطوير المهني من المهام المسندة لشاغل الوظيفة التعليمية نظاما ، والتي تعتبر دورة وظيفية له يحاسب

عنه إن لم يقم به

14- ما هي الجهات التي تنفذ برامج تدريب أو أنشطة تطوير مهني يمكن أن ترصد ؟

وزارة التعليم أو من الجهات التابعة لها أو الجهات ذات الشراكة أو المتعاونة مع وزارة التعليم مثل : الجامعات السعودية ،

الجامعات العالمية المعترف بها، هيئة تقويم التعليم والتدريب ، معهد الإدارة العامة ، المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، مركز

الملك عبدالعزيز للحوار الوطني.

15- هل يتم رصد ساعات أنشطة التطوير المهني المنفذة من معاهد و مراكز التدريب الأهلية؟

يتم رصد ساعات أنشطة التطوير المهني المنفذة من خلال المعاهد والمراكز الأهلية في حال كان جهة النشاط وزارة التعليم أو من الجهات

التابعة لها أو الجهات ذات الشراكة أو المتعاونة مع وزارة التعليم ولا يكتفي بختم المركز أو المعهد الأهلي على الشهادة الممنوحة

ولابد من وجود مصادقة جهة النشاط بالختم على الشهادة .

16- هل تحتسب ساعات التطوير المهني لأنشطة التطوير المهني المنفذة من خلال وسائل التواصل الإجتماعي كالتلجرام و خلافه ؟

۱۷- هل ترصد ساعات أنشطة التطوير المهني المتحققة من خلال المنصات الإلكترونية؟

ترصد ساعات أنشطة التطوير المهني للأنشطة المتحققة من خلال المنصات الإلكترونية إذا كان النشاط تابعة لوزارة التعليم أو من

الجهات التابعة لها أو الجهات ذات الشراكة أو المتعاونة مع وزارة التعليم.

۱۸- هل ترصد أنشطة التطوير المهني في المجال التربوي أم تقتصر على التخصص فقط ؟

تحتسب جميع أنشطة التطوير المهني في المجال التخصصي وأيضا في المجال التربوي بما يتوافق مع طبيعة العمل أو التخصص ، كأنشطة

التطوير المهني التي تتعلق بعمل المعلم حتى بغير تخصصه كالدورات التقنية وغيرها مما يسهم في تطوير أداء شاغل الوظيفة التعليمية .

۱۸- هل ترصد أنشطة التطوير المهني في المجال التربوي أم تقتصر على التخصص فقط ؟

أنشطة التطوير المهني في المجال التخصصي وأيضا في المجال التربوي بما يتوافق مع طبيعة العمل أو التخصص ، كأنشطة

التطوير المهني التي تتعلق بعمل المعلم حتى بغير تخصصه كالدورات التقنية وغيرها مما يسهم في تطوير أداء شاغل الوظيفة التعليمية .

19 – ما المقصود بعدم التزامن من حيث تاریخ وفترة التنفيذ؟

أي لن يتم رصد ساعات التطوير المهني لأي نشاط ثم تقاطعه مع نشاط آخر بنفس الوقت أي بنفس التاريخ ونفس الفترة معا

صباحي – مسائي) ، ويمكن الرصد في حال كان نشاطي التطوير المهني في نفس التاريخ واختلفت فترتيهما بأن يكون أحدهما في

الفترة الصباحية والآخر في الفترة المسائية .

۲۰- هل تحقق بعض الضوابط كافي لرصد أنشطة التطوير المهني ؟

لا يتم رصد ساعات أنشطة التطوير المهني إلا التي حققت جميع الضوابط الواردة في تعميم الرصد برقم (۹۱۱۹۲) في تاريخ

44۱/۹/۲۹ اه.

۲۱- كيف ترصد ساعات التطوير المهني للدورات التدريبية المحتسبة في الشهادة أو الوثيقة بالأيام ؟

يحتسب كل يوم من أيام الدورة بخمس ساعات.

۲۲- هل يرصد نشاط التطوير المهني الذي تقل ساعاته عن 5 ساعات؟

نعم ، يرصد حسب ما هو مسجل في الشهادة أو الوثيقة حتى لو كانت الساعة واحدة .

۲۳- هل أستطيع الاستفادة من ساعات التطوير المهني المتحققة لي في مدة خدمتي السابقة لترقية أخرى ؟

تحتسب ساعات التطوير المهني المتحققة في أول ترقية فقط ، و لن يتم الاستفادة منها مرة أخرى للترقيات إذا تم ترقية المعلم من رتبته.

٢٤ ماهو دور الرئيس المباشر في رصد ساعات أنشطة التطوير المهني

له دور رئيسي مكمل لدور شاغل الوظيفة التعليمية حيث انه مسؤول عن تدقيق شواهد ووثائق أنشطة التطوير المهني المقدمة له من مرؤوسيه ومطابقتها مع البيانات المرفوعة بالنظام

واعتماد ساعات أنشطة التطوير المهني المرفوعة له بنظام فارس ، او أعادتها للمعلم للتعديل ، او رفضها خلال اختلال احد الضوابط المنصوص عليها في تعميم الرصد

وبذلك فهو يتحمل المسؤولية وكامل المساءلة مع شاغل الوظيفة التعليمية حول صحة وسلامة ماتم رفعه واعتماده من أنشطة التطوير المهني لكافة مرؤوسيه.