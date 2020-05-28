البنوك السعودية توجه نصائح للمحافظة على سرية كلمات المرور وتجنب عمليات السرقة

نشرت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية نصائح عدة تستهدف الحفاظ على أمان كلمات المرور وسريتها لتجنب عمليات السرقة والاحتيال.

ووجهت (البنوك السعودية) عبر تغريدة نشرتها على حسابها بموقع “تويتر” بعدم كتابة كلمات المرور في أماكن ظاهرة للآخرين واختيار كلمات تحتوي على الأحرف الكبيرة والصغيرة والأرقام والرموز وعدم مشاركتها مع الآخرين، خصوصا عبر قنوات التواصل الاجتماعي أو أي تطبيق إلكتروني آخر.

وحذرت “البنوك السعودية” من احتواء كلمات المرور على بيانات شخصية أو متوقعة أو حفظها في مواقع وتطبيقات التسوق الإلكتروني أو استخدامها في مواقع مشبوهة أو مجهولة منبهة على تغييرها بشكل دوري خاصة عند العودة من السفر وإنشاء كلمات مختلفة للحسابات الأخرى .