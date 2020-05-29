طقس اليوم.. رياح نشطة وغبار وأمطار محتملة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على مناطق تبوك، المدينة المنورة، مكة المكرمة خاصة الأجزاء الساحلية منها كذلك على أجزاء من مناطق الجوف، حائل و الحدود الشمالية.

وقالت الهيئة ي تقريرها عن حالة الطقس ليوم الجمعة، إن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية تصحب برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير و الباحة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 25-48 كيلومتر في الساعة، وارتفاع الموج يصل إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي والأوسط، وحالة البحر متوسط إلى مائج.

وأضافت الهيئة أن حركة الرياح السطحية على الخليج العربي ستكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 14- 36 كيلومتر في الساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.