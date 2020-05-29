استعدادًا لفتح المساجد.. تعقيم 69 جامعًا في أحياء مكة

أعلنت الإدارة العامة للصحة العامة التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، الانتهاء من تعقيم 69 جامع في أحياء متفرقة بمكة المكرمة، عبر فرق ميدانية متخصصة.

وقالت الإدارة إن أعمال التعقيم لا زالت جارية، بالتعاون مع فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة، وفي إطار برنامج متكامل، وضمن الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية للحد من إنتشار فيروس كورونا.

وأوضح مدير عام الصحة العامة المهندس محمد بن عبدالباسط باحارث، أن هذه الأعمال تأتي بمتابعة وتوجيهات مستمرة من أمين العاصمة المقدسة، المهندس محمد بن عبدالله القويحص، وبإشراف مباشر من وكيل أمين العاصمة المقدسة للخدمات المهندس محمد بن عبدالرحمن المورقي.