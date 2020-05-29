جازان في “المنع”.. دوريات أمنية مكثفة وشوارع فارغة

كثفت القطاعات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية في منطقة جازان جهودها الميدانية في تطبيق أمر منع التجول الذي يبدأ من الساعة 3 عصراً وحتى الساعة 6 صباحاً، وتنفيذه في إطار الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد .

وبذل رجال الأمن والمتابعة جهودا حثيثة لتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية المواطن والمقيم وللحد من انتشار فيروس كورونا من خلال انتشار الأفراد والآليات في مختلف الأحياء والميادين العامة والشوارع والطرق بمدينة جيزان وجميع المحافظات والمراكز التابعة للمنطقة خلال منع التجول في سبيل توفير بيئة سليمة صحية.

وبدت الشوارع والطرقات والميادين العامة خالية من حركة السيارات، والمارة استشعارا للمسؤولية الكاملة والوعي المجتمعي من خلال تعاون المواطن والمقيم بالبقاء في المنازل والالتزام بمنع التجول حفاظا على السلامة والصحة.