اتحاد جدة يخطر الفيفا: المولد عن سداد التعويض

أخطرت إدارة نادي اتحاد جدة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بعدم تنفيذ سعيد المولد ظهير أيمن فريق أهلي جدة قرار الفيفا الخاص بدفع نحو مليون ريال إلى الاتحاد تعويضا عن انتقاله لنادي فارنزي البرتغالي قبل خمسة أعوام.

ورفع الاتحاد أخيرا الإخطار إلى الفيفا إلكترونيا قبل انقضاء مهلة السداد حيث أفاد بامتناع اللاعب عن التنفيذ حتى ساعة مراسلة الفيفا مطالبا باتخاذ الخطوة القانونية التالية.

وتلقى المولد إنذارا من الفيفا في السابع من مايو الماضي يلزمه وفارنزي بدفع 270 ألف دولار مليون و18 ألف ريال سعودي لنادي الاتحاد.

وبعدما صادقت لجنة الاحتراف على نقله من الأهلي للاتحاد مطلع عام 2015 اثر خلاف بين الناديين ، اتخذ اللاعب قرارا منفردا بالانضمام في يوليو من العام نفسه إلى النادي البرتغالي.

وطالب الاتحاديون الفيفا بالحكم لهم بتعويض مالي ، وهو ما تحقق قبل عام.