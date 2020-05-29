“كلنا مسؤول”.. جامعة شقراء تطلق مبادرة لنظافة وتعقيم المساجد

أطلقت جامعة شقراء مبادرة لتنظيف وتعقيم نحو 130 جامعا ومسجدا بالمحافظة، استعدادا لاستقبال المصلين، يشارك فيها ١٦٠ عاملا، بكامل معداتهم.

وقال المشرف العام على الخدمات المساندة بوكالة الجامعة، عبد الرحمن الرحيمي، إن المبادرة جاءت بناء على توجيهات رئيس الجامعة أ.د عوض بن خزيم الأسمري، بضرورة قيام الجامعة بدورها في الخدمة المجتمعية، وبإشراف من وكيل الجامعة، الأمير ممدوح بن سعود.

وأضاف أنه تم التنسيق مع مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة شقراء عبدالعزيز عبد الله الراشد، لتفعيل المبادرة، في إطار حرص الجامعة على تفعيل دورها فى الخدمة المجتمعية فى ظل هذه الجائحة.