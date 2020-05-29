عمره 112 عاما.. “عميد البشرية” يموت نائما

توفي الرجل الأكبر سنًّا على كوكب الأرض، بوب ويتون، بعد صراع مع مرض السرطان في بريطانيا، عن عمر يناهز 112 عاما، كما أكدت عائلته.

وأوضحت العائلة أن ويتون وهو مدرس سابق ومهندس من مقاطعة هامبشير في وسط إنجلترا، توفي “بهدوء” أثناء نومه في منزله صباح أمس الخميس.

وقد حاز ويتون لقب أكبر رجل في العالم في فبراير الماضي، بعد وفاة حامل اللقب السابق الياباني، شيتيتسو واتانابي.

وقالت أسرة الراحل في بيان لوكالة برس أسوسييشن البريطانية “بأسف شديد، تعلن عائلة ويتن وفاة حبيبنا بوب ويتن. لقد كان قدوة لنا، كان لديه العديد من الصداقات، وكان يكتب مواضيع مرتبطة بالسياسة واللاهوت ميادين أخرى حتى وفاته. كما أنه يهتم كثيرا بالبيئة”.

ولد ويتون في يوركشير في شمال إنجلترا في 29 مارس 1908 وكان واحدا من سبعة أطفال، ولديه ثلاثة أولاد وعشرة أحفاد و25 من أبناء الأحفاد.

وقد حصل على لقب أكبر رجل في العالم بعدما قام روبرت يونغ، استشاري أمراض الشيخوخة في موسوعة “غينيس” للأرقام القياسية ، بالتأكد من وثائق ولادته بعد وفاة واتانابي في وقت سابق من هذا العام.