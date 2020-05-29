مقتل قيادي بارز من مرتزقة أردوغان في ليبيا

قالت مصادر سورية، إن طفلاً سورياً أرسلته تركيا للقتال في ليبيا ضمن المرتزقة السوريين قتل في العاصمة طرابلس.

وذكرت المصادر، أن الطفل إبراهيم ريا، من مواليد 2003، قتل في العاصمة طرابلس في اشتباكات مع القوات المسلحة، وفق موقع “الساعة 24” الليبي.

ومن جهة أخرى، أفاد مصدر عسكري مسؤول، بمقتل القيادي البارز في صفوف المرتزقة السوريين المعروف بـ “أبو الكنغ الجاسم”، إثر اشتباكات مع القوات الليبية المسلحة في محور كازيرما، بضواحي طرابلس، أول أمس الأربعاء.

وأوضح المصدر، أن أبو الكنغ الجاسم من أبرز المرتزقة الذين وصلوا إلى ليبيا للقتال ضد الجيش الوطني الليبي، وهو من حمص في سوريا، ويعد من أبرز القادة الميدانيين في “لواء سلطان مراد” الموالي إلى تركيا، التي أرسلته في ديسمبر الماضي مع غيره من مرتزقة لوائه إلى ليبيا للقتال مقابل 2000 دولار شهرياً.

وظهر أبو الكنغ في صورة بالعاصمة الليبية طرابلس، بزي عسكري وبشعار حكومة الوفاق.