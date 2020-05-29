أهالي الدمام: رائحة الحريق تملأ الشوارع.. وأمانة الشرقية ترد: ليست من مردم النفايات

نفت أمانة المنطقة الشرقية ما تردد عن حدوث حريق أو إنبعاثات في مردم النفايات البلدية.

وكان المئات من المواطنين قد أعربوا عن انزعاجهم، من رائحة كريهة تنتشر في شوارع الدمام، منذ مساء الأمس، تشبه رائحة البلاستيك المحروق، مطالبين الدفاع المدني بتوضيح الأمر.

وقال مواطنون إنها ليست ليست المرة الأولى التي تنبعث فيها مثل هذه الروائح، لكنها الأقوى، والأكثر انتشارا في الأجواء. وذهب بعضهم إلى أنها قادمة من مردم نفايات في اتجاه “بقيق”.

وقال حساب الأمانة الرسمي على موقع تويتر للمدونات المصغرة، إن العمل جارٍ في الموقع على مدار الساعة، ولم نشهد أية حرائق، أو حوادث غير عادية.

وأضافت الأمانة إنه تتم متابعة مردم النفايات البلدية على مدار الساعة، وفي حالة وجود أي طارئ لا سمح الله يتم اتخاذ اللازم في حينه من خلال فرق الطوارئ، وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.