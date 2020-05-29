السودان: دبلوماسيتنا “فرصة” قبل اندلاع حرب شاملة مع إثيوبيا

قال الدكتور عميد عامر محمد الحسن، المتحدث باسم الجيش السوداني، إن بلاده تجري اتصالات متواصلة مع إثيوبيا لاحتواء التوتر الحدودي.

وأضاف “الحسن”، في تصريحات تناقلتها وكالات الأنباء اليوم (الجمعة): “رأينا إعطاء فرصة للدبلوماسية مع إثيوبيا قبل اندلاع حرب شاملة”. مستطردا: على إثيوبيا تنفيذ ما اتفقنا عليه بشأن ترسيم الحدود وانتشار القوات.

وكان الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية دكتور عميد عامر محمد الحسن أعلن أمس الخميس “استشهاد وجرح عدد من الجنود السودانيين صباح وبعد ظهر يوم الخميس على الحدود السودانية الإثيوبية إثر اعتداءات من مليشيات يدعمها الجيش الإثيوبي على أراض سودانية”.

وقال الحسن لوكالة أنباء السودان “سونا” إن “المليشيات الأثيوبية بإسناد من الجيش الإثيوبي درجت على تكرار الاعتداء على الأراضي والموارد السودانية”.

وأضاف أنه “رغم ذلك الاعتداء مازالت القوات المسلحة تمد حبال الصبر فى اكمال العملية التفاوضية الرامية إلى وضع حد لهذه الأعمال العدائية والاجرامية”.