المواجهة تتصاعد.. تويتر يعاقب ترامب بـ”تقييد” تغريدته

زادت سخونة المواجهة بين الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، بعدما وصف ترامب محتجين أمريكين بأنهم “قطاع طرق”، ومشجعا على إطلاق النار عليهم.

وبادر موقع تويتر لتقييد تغريدة ترامب، بعد ساعات من توقيعه قرارا تنفيذيا للحد من حصانة مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال ترامب، عبر حسابه في “تويتر” عن أعمال الشغب في ولاية مينيسوتا التي اندلعت احتجاجا على مقتل أمريكي أسود تحت قدمي ضابط أبيض: “قُطّاع الطرق هؤلاء يدنسون ذكرى جورج فلويد، ولن أدع ذلك يحدث، تحدثت للتوّ إلى حاكم مينيسوتا تيم فالز، وأخبرته أن الجيش معه طوال الطريق، وسنفرض السيطرة، ولكن عندما يبدأ النهب، يبدأ إطلاق النار”.

وتحدى الرئيس التنفيذي لموقع تويتر، جاك دورسي، ترامب، حيث أكد أن الموقع مستمر في الإشارة للمعلومات الخاطئة، على خلفية الأزمة بينهما.

وقال دورسي عبر حسابه بـ”تويتر”: “إضافة التحذير لا يجعل من تويتر الحكم في ما يتعلق بالحقيقة، بل الهدف هو ربط نقاط البيانات المتضاربة وإظهار المعلومات محل النزاع، حتى يتمكن الناس من الحكم بأنفسهم.. تعد الشفافية أمرًا بالغ الأهمية، حتى يتمكن الأشخاص من معرفة السبب وراء أفعالنا بوضوح”.