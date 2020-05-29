متحدث الطيران المدني: السفر للضرورة فقط.. ولا تهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية

حذر إبراهيم الروساء، المتحدث باسم الهيئة العامة للطيران المدني، من السفر حاليا، لغير الضرورة القصوى. مشيرا إلى أنه لن يتم التساهل مع مع المُسافرين فيما يتعلق بالإجراءات الاحترازية.

وأضاف “الرؤساء”، في مداخلة مع برنامج “هنا الرياض” على قناة “الإخبارية”، أن الراكب لن يدخل المطار دون وجود تذكرة إلكترونية معه أو إذا لم يرتد الكمامة.

كما أشار متحدث الطيران المدني إلى أن الدليل الإرشادي للمُسافر الذي أصدرته الهيئة يتعامل مع المُسافرين منذ دخول المطار وحتى انتهاء الرحلة.

وبين في ختام تصريحاته أنه “سيتم فحص المُسافر حرارياً وسيجرى استبعاده من الرحلة إذا كانت درجة حرارته مُرتفعة أو ظهرت عليه أي علامات اشتباه بكورونا”.