فجر الأحد.. أداء أول صلاة في المساجد بعد رفع إيقاف صلاة الجمعة والجماعة

تستعد وزارة الشؤون الإسلامية لفتح المساجد، يوم الأحد المقبل، في أول صلاة فيها بعد رفع إيقاف صلاة الجمعة والجماعة، لجميع الفروض.

من جانبه، اطمأن الوزير الدكتور عبداللطيف آل الشيخ على جاهزية المساجد لاستقبال المصلين إنفاذاً للأمر السامي الكريم بإعادة فتحها يوم الأحد المقبل، في جولة تفقدية ظهر اليوم (الجمعة)، على عدد من مساجد الرياض، يرافقه مدير فرع الرياض وعدد من مسئولي الصيانة والتشغيل.

ويمكن للمواطنين والمقيمين بجميع مناطق المملكة الوصول إلى المساجد، حتى في أوقات منع التجول (صلاتي الفجر والعشاء)، في الحي السكني المقيم فيه، عدا في مكة والأحياء المعزولة.