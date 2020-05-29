إمارة الباحة تعد خطة العودة لموظفيها وسط تدابير احترازية

اعتمد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة, خطة إمارة المنطقة لعودة الموظفين بعد غداً, التي تتضمن العديد من الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا من ناحية التعقيم الكامل لمبنى الإمارة ومباني المحافظات والمراكز, بالإضافة إلى اعتماد مدخل واحد للموظفين بحيث يكون هنالك نقطة كشف وتعقيم لجميع الموظفين من قبل الممارسين الصحيين أثناء دخولهم مقرات العمل.

وتتضمن الخطة إعادة توزيع مكاتب الموظفين والحرص على تطبيق التباعد الاجتماعي بكل صورة وأشكاله والعمل على توزيع عملية دخول الموظفين إلى ثلاث مراحل ويراعى فيها توزيع الموظفين بأولوية العمل وعدم دخول أي شخص إلى مقرات العمل غير مصرح له بالدخول, وتقيد جميع الموظفين بالإجراءات الاحترازية الوقائية من فيروس كورونا.

ووفرت الإمارة المعقمات الطبية في جميع المكاتب, وتكثيف التوعية بالشاشات الإلكترونية الموزع داخل مقر الإمارة والمحافظات والمراكز, بالإضافة إلى عمل رسائل توعوية ورقية وتوزيعها على الموظفين، كما تتضمن الخطة آلية حضور وانصراف الموظفين, حيث ستكون عن طريق المدير المباشر دون استخدام أجهزة البصمة.

وفيما يتعلق بالمراجعين فسيكون استقبال طلباتهم واستفساراتهم عبر منصة أبشر وتقديم كافة الخدمات لهم دون أي تأخير.

وشدد سمو أمير الباحة على تنفيذ هذه الخطة بكل دقة واحترافية, حرصاً من سموه على سلامة الموظفين وعدم التهاون في جانب الوقاية والتقيد بها.