أسر سودانية تحصل على تحويلات نقدية مباشرة من الأمم المتحدة

وقعت حكومة السودان وبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة مذكرة تفاهم لدعم برنامج الحكومة السودانية لدعم الأسر والذي سيقدم تحويلات نقدية مباشرة للأسر السودانية.

ووقع مذكرة التفاهم وزير للمالية والتخطيط الاقتصادي ابراهيم البدوي، وممثل برنامج الأغذية العالمي ومديره بالسودان حميد نورو في حضور رئيس الوزراء عبد الله حمدوك والمدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيزلي.

ووفقا لبرنامج السودان لدعم الاسر ستقوم الحكومة السودانية بتقديم تحويلات نقدية شهرية مباشرة لدعم الأسر الفقيرة كجزء من الجهود التي تبذلها لتخفيف آثار المصاعب الاقتصادية الجارية. ويتوقع أن يبدأ البرنامج متعدد الوزرارات الذي تقوده وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي في النصف الثاني من العام بتمويل من حكومة السودان والشركاء.

ويعيش 65% من السودانيين تحت خط الفقر، ومن المرجح أن يزداد وضع الأمن الغذائي سوءا مع الأثار الاجتماعية والاقتصادية السلبية لجائحة الكرونا (COVID-19)، مع اغلاق الاعمال غير الاساسية الى جانب تسارع ارتفاع أسعار المواد الغذائية.