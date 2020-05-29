بعد تحذيرات عالمية منها.. الغذاء والدواء تصدر بياناً حول المستحضرات الدوائية التي تحتوي على مادة “ميتفورمين” المسرطنة

أصدرت الهيئة العامة للغذاء والدواء اليوم بيانًا توضيحيًا حول المستحضرات الدوائية التي تحتوي على مادة (ميتفورمين)، حيث أكدت بأنه بناءً على ما رصد حول وجود خلل في جودة بعض المستحضرات المحتوية على المادة الفعالة (Metformin) تتمثل في تلوثها بالشوائب الكيميائية التي تُعرف بمادة (NDMA) N-nitrosodimethylamine وتعد ضمن المواد التي يحتمل أن تكون مواد مُسرطنة (حسب وكالة الأبحاث الدولية للسرطان) في حال التعرض لها بكميات أكثر من الحدود المقبول استهلاكها بشكل يومي لفترات طويلة جداً ؛ فقد قامت الهيئة منذ وقتٍ مُبكر بإجراء عمليات التحقق المُتبَعة لضمان جودة وسلامةالمستحضرات الدوائية المُسوقة من خلال تحليل عدد من المستحضرات التي تحتوي على هذه المادة الفعالة التي تُباع في السوق السعودي ، وقد تم حتى تاريخ إعداد هذا البيان الانتهاء من تحليل عدد من المستحضرات التي ثبت عدم تلوثها بشوائبNDMA أو كانت فيها نسبة الشوائب في الحدود المقبول استهلاكها بشكل يومي .

وتؤكد الهيئة أنها مستمرة بإجراء التحليلات اللازمة للمستحضرات الدوائية كافة التي تحتوي على المادة نفسها ، وستقوم بالنشر الفوري والإعلان عن نتائج تحليل هذه المستحضرات سواءً التي يثبت عدم تلوثها بشوائب NDMA أو التي يثبت تلوثها وتسحب.

وتدعو الهيئة أفراد المجتمع والممارسين الصحيين إلى إبلاغ المركز الوطني للتيقظ عند حدوث أي أعراض جانبية للأدوية أو حدوث خلل في جودتها عن طريق التواصل مع الرقم الموحد:

19999، أو البريد الالكتروني [email protected]، أو الرابط : https://ade.sfda.gov.sa.