التجارة: الإجراءات الاحترازية لتطبيقات التوصيل تشمل: إغلاق ألعاب الأطفال – منع تقديم عينات للتذوق – السماح بدخول من هم أقل من 15 سنة #نعود_بحذر

قال عبدالرحمن الحسين، المتحدث باسم وزارة التجارة، إنه اعتباراً من يوم الأحد 8 شوال وحتى يوم 28 شوال، تستقبل المحلات والمولات والمطاعم والمقاهي المستهلكين خلال ساعات السماح بالتجول من 6 ص حتى 8 م ، وتواصل العمل “في أوقات المنع” حتى الـ 12 ليلاً فقط عبر تطبيقات التوصيل ونقل الطرود والبضائع أو اسطولها الخاص .

وأضاف على “تويتر” “تقديم المعسل والشيشة في المطاعم والمقاهي غير مسموح به حفاظًا على صحة وسلامة الجميع”.

وتابع: “في المطاعم والمقاهي عدد الجالسين على طاولة واحدة يجب ألا يزيد عن 4 أشخاص (إلا إذا كانوا من عائلة واحدة)، ويمنع وضع الأغطية القماشية على الطاولات ليسهل تنظيفها بعد كل استعمال”.

وقال: “في المطاعم والمقاهي يمنع تكدس العملاء في الخارج ، وعليهم تفعيل الحجز المسبق ويكون انتظار العملاء في سياراتهم وليس أمام البوابة”.