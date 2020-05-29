الحكومة اليمنية: مؤتمر المانحين لليمن ترجمة لمواقف السعودية الداعمة لإنقاذ اليمنيين

قال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، إن تنظيم الأشقاء بالمملكة العربية السعودية بتوجيهات ورعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأين بالشراكة مع الأمم المتحدة لمؤتمر المانحين لليمن2020م، ترجمة لمواقف المملكة الداعمة لليمن وخصوصية العلاقة بين القيادتين والشعبين الجارين والشقيقين.

وأضاف الإرياني، عبر حسابه على تويتر، أ، المؤتمر الذي سيعقد في العاصمة السعودية الرياض الثلاثاء القادم بمشاركة عدد من الدول الشقيقة والصديقة الداعمة لليمن والمنظمات الدولية، سيخصص للتعريف بحجم الأزمة الإنسانية في اليمن وتمويل العمليات الإنسانية والإغاثية في ظل المخاطر والتحديات وأبرزها مواجهة تفشي فيروس كورونا.

وتاتبع “كانت ولا تزال المملكة سباقة في تقديم الدعم الاخوي لنجدة اليمن في محنته وهي مواقف تاريخية ستظل راسخة في وجدان الشعب اليمني،في وقت لم تقدم فيه إيران لليمن سوى القتل والدمار والاسلحة المهربة والصواريخ البالستية وخبراء صناعة الألغام والعبوات الناسفة التي تفتك بالشعب اليمني كل يوم”