فرنسا.. ظهور بؤرة كورونا جديدة بعد ساعة واحدة من رفع الإغلاق

باغت فيروس كورونا فرنسا من جديد تزامنا مع رفع الإغلاق وبداية عودة الحياة إلى طبيعتها.

وقالت وكالة الصحة الوطنية الفرنسية إن هناك قفزة مفاجئة في حالات عدوى كورونا، بعد ساعة واحدة فقط من إعلان رئيس الوزراء خطط إعادة فتح على المستوى الوطني.

وأوضحت الوكالة، الجمعة، أن الإحصائيات الجديدة المفاجئة هي نتاج أسلوب إحصاء جديد، ووغير مرتبطة بموجة ثانية من الفيروس، إلا أنها أكدت على مخاوفها من معالجة الحكومة الفرنسية للأزمة، وذكرت بأن العدوى مستمرة في أحد أكثر البلدان تأثرا بالجائحة.

وقال رئيس الوزراء، إدوار فيليب، الخميس، أثناء الإعلان عن إعادة فتح المطاعم والمتاحف والمتنزهات الأسبوع المقبل لأول مرة منذ مارس “وصلنا لما كنا نأمل في الوصول إليه بنهاية مايو، وربما أفضل بقليل. أنها انباء سارة، لكنها ليست جيدة بما يكفي لعودة كل الأمور الى ما كانت عليه”.

وأظهرت إحصاءات صدرت، الجمعة، ظهور 96 بؤرة جديدة للفيروس بأنحاء فرنسا منذ بدأت الحكومة تخفيف إجراءات الإغلاق في 11 مايو، وهي بالأساس في منشآت طبية وشركات.

ولازال الفيروس يمثل تهديدا خطيرا في اثنين من أقاليم فرنسا الخارجية، حيث الرعاية الصحية أضعف ومعدلات الفقر أعلى من البر الرئيسي، والإقليمان هما مايوت في المحيط الهندي وغويانا الفرنسية في ساحل الكاريبي بأميركا الجنوبية.

وفي العموم يتراجع كوفيد-19 في فرنسا، إذ تتراجع أعداد المرضى في غرف الرعاية المركزة يوميا منذ 8 أبريل، وبلغت الآن 1429.