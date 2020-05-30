النصر يطالب بالكشف عن مصير الدوري: الغموض يكلّفنا الكثير

طالب عبد الرحمن الحلافي المشرف العام على فريق النصر السعودي لكرة القدم الاتحاد السعودي للعبة ورابطة دوري المحترفين، بسرعة حسم موعد عودة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وتوضيح عدة أمور للأندية بشكل رسمي، يأتي في مقدمتها مصير عقود اللاعبين المحليين والأجانب، وكيفية عودة المسابقة التي توقفت احترازيا من جائحة كورونا.

وقال الحلافي في تصريحات صحفية إن “على لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم ورابطة دوري المحترفين توضيح أمور عدة بشكل رسمي؛ بشأن عقود اللاعبين السعوديين وغير السعوديين التي ستنتهي قبل استئناف الدوري، ففي حال تركها اختيارية ستكلف الأندية مبالغ طائلة، وسيضطر بعضها إلى تجديد العقود حتى لو لم يكونوا مقتنعين باللاعب بشكل تام”.

وأضاف: “يجب أن تبلغ جميع الأندية بموعد العودة للدوري قبل انطلاقته بثمانية أسابيع، وهل سيتم وضع اللاعبين والجهاز الفني في الحجر المنزلي لأسبوعين أم سيكون هناك إجراء آخر؟”.

وأشار الحلافي إلى أن إدارة نادي النصر وضعت أكثر من خطة بالاتفاق مع البرتغالي روي فيتوريا مدرب الفريق من أجل المرحلة المقبلة.