تنفيذ 75% من اتفاق “أوبك” بخفض الإنتاج.. والسعودية أكثر الملتزمين

بقيادة من السعودية، خفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” إنتاجها من البترول لينزل إلى أدنى مستوى له في عقدين.

وأظهر مسح لوكالة “رويترز” العالمية للأنباء، أن أعضاء “أوبك” البالغ عددهم 13 قاموا بضخ 24.77 مليون برميل يوميا هذا الشهر، بانخفاض 5.91 مليون برميل يوميا، مقارنة بإبريل.

واتفقت “أوبك” وحلفاؤها الشهر الماضي على خفض الإنتاج لتعويض انخفاض الطلب والأسعار، الناجم عن أزمة فيروس كورونا. وساعد تخفيف إجراءات العزل العام الحكومية وانخفاض المعروض أسعار النفط على أن ترتفع لأكثر من مثليها، مقارنة بأدنى مستوى في 21 عاما.

وخلص المسح إلى أنه منذ بداية مايو، فإن “أوبك” خفضت 4.48 مليون برميل يوميا من الخفض المتعهد به، بما يعادل امتثالا 74%.

وجاء الانخفاض الأكبر من السعودية، التي ضخت النفط بمعدل قياسي بلغ 11.7 مليون برميل يوميا، ومن المتوقع أن يواصل الإنتاج السعودي الانخفاض في يونيو.

كما قلصت الإمارات والكويت الإنتاج بقوة، وكذلك العراق، بينما تعثرت نيجيريا في تنفيذ التخفيض المطلوب منها، وبلغت نسبة امتثالها 19% فقط.