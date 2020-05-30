تركيا: العجز التجاري يقفز إلى 67%.. والصادرات تتراجع 41%

أعلن معهد الإحصاء التركي أن الميزان التجاري في تركيا قفز إلى نسبة عجز بلغت 67% على أساس سنوي في أبريل الماضي، بمقدار 4.56 مليار دولار.

وقال المعهد “إن صادرات تركيا انخفضت 41.4%، وتراجعت الواردات 25% في إبريل هذا العام، مقارنة بـ2019، ما يعكس تأثير فيروس كورونا على الاقتصاد.

وحسب وكالة “بلومبيرج” للأنباء فإن احتواء الاضطرابات الاقتصادية الناجمة عن الوباء يمثل تحديا متزايدا للاقتصاد التركي، مشيرة إلى أن ثقة رجال الأعمال اصطدمت بانهيار السياحة والطلب على الصادرات.

ووفق بيانات حكومية تركية صادرة أمس، شهد قطاع البناء المربح تراجعا بنسبة 1.5 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

على صعيد آخر، قال فاتح دونميز وزير الطاقة التركي أمس إن بلاده قد تشرع في التنقيب عن النفط في شرق البحر المتوسط في غضون ثلاثة أو أربعة أشهر بموجب اتفاق وقعته مع ليبيا قوبل بإدانة من دول أخرى في المنطقة منها اليونان”.

وتعارض اليونان وقبرص وغيرهما الاتفاق ويصفونه بغير الشرعي، وهو الاتهام الذي ترفضه أنقرة. ويعارض الاتحاد الأوروبي أيضا الاتفاق البحري الذي جرى توقيعه جنبا إلى جنب مع اتفاقية تقدم تركيا بموجبها دعما عسكريا لحكومة الوفاق الوطني، التي تحارب قوات الجيش الوطني المتمركزة في شرق ليبيا منذ أكثر من عام.

الخطوة قد تفاقم التوتر في المنطقة، حيث لتركيا خلافات منذ أعوام مع اليونان وقبرص ومصر بشأن ملكية المصادر الطبيعية. وقد تواجه تركيا أيضا عقوبات محتملة من الاتحاد الأوروبي على خلفية عملياتها.