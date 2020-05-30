تقارير: أعداد ضحايا #كورونا في إيران تقترب من 48 ألفا

أعلنت منظمة مجاهدي خلق الإيرانية بعد ظهر أمس الجمعة، أن حصيلة ضحايا كورونا في 323 مدينة في إيران تزيد عن 47800 شخص، بينهم 3585 في خوزستان، وفي أذربيجان الشرقية 1625 وفي لورستان 1455، وفي أذربيجان الغربية 1295، وفي كرمانشاه 1097، وفي فارس 1060، وفي كردستان 840، وفي كرمان 553 شخصًا.

ووصفت المنظمة قرار خامنئي بفتح مواقع العمل، وإعادة الحركة لطبيعتها بأنه “قاس وإجرامي، وأعطى مأساة كورونا أبعاداً جديدة”.

ونقلت المنظمة عن المتحدث باسم وزارة الصحة اعترافه، أمس، بزيادة أعداد المصابين في البلاد بنسبة 250%، مؤكدة أن الأرقام المعلنة رسميا غير دقيقة، وأن الواقع أضعاف ما يقال.

واستشهدت المنظمة بتصريح لرئيس المركز الصحي في غرب الأهواز، قال فيه أن “هناك مصابا واحدا أو اثنان في كل أسرة”، وعن نائب رئيس جامعة العلوم الطبية قوله: “نواجه كل يوم موجة جديدة من الأشخاص المصابين بكورونا في المستشفى”.