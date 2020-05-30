لوس أنجلوس تعطي الضوء الأخضر للمطاعم والصالونات.. إفتحوا الأبواب

تم السماح للمطاعم وصالونات تصفيف الشعر في لوس أنجلوس الأكثر تأثرا بوباء كوفيد-19 بإعادة فتح أبوابها الجمعة شرط تطبيق الإجراءات الصحية.

ويتوجب على جميع العاملين في هذه المؤسسات والزبائن على حد سواء وضع كمامات.

في المطاعم، ينبغي خفض القدرة الاستيعابية بنسبة 60 % فيما ستبقى صناديق الدفع مغلقة للسماح بتطبيق التباعد الاجتماعي، وهي شرط سيتم تطبيقه أيضا في صالونات تصفيف الشعر.

وسيطلب من الزبائن الحجز مسبقا وسيتعين عليهم الانتظار حتى يصبح مكانهم شاغرا، على الرصيف أو في سيارتهم.

وقالت باربارا فيرير مديرة الصحة في مقاطعة لوس أنجلوس التي تضم حوالى نصف الإصابات والوفيات “السبب الوحيد الذي حصلنا بفضله على هذا التصريح هو العمل الذي قمنا به جميعنا” للقضاء على الوباء.

وهي شددت على ضرورة احترام هذه القواعد الصحية بدقة، وإلا يمكن القضاء على التقدم الذي أحرز خلال عشرة أسابيع من العزل.

وهذا الأسبوع، أعطت السلطات الضوء الأخضر لاستئناف النشاطات في مراكز التسوق والمكاتب وأماكن العبادة. حتى الجمعة سجلت لوس أنجلوس خمسين ألأف إصابة بفيروس كورونا المستجد، وأكثر من 2200 وفاة.