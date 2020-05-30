باراجواي: اجتماع حكومي لمكافحة #كورونا.. ينتهي بنقل رئيس الجمهورية للحجر الصحي

أعلن مكتب الرئاسة في الباراغواي خضوع رئيس الجمهورية، لويس لاكال بو، للحجر الصحي، بعد حضوره اجتماعاً مع موظفة أثبتت الفحوص إصابتها بفيروس كورونا المستجدّ.

وكانت لاكال بو قد شهد اجتماعا حضرته ناتاليا لوبيز، الموظفة في وزارة التنمية الاجتماعية، ووزير الدفاع خافيير غارسيا، لمناقشة كيفية التصدي لفيروس كورونا ومنع انتشاره في البلاد.

وقالت الرئاسة إن لاكال بو والأشخاص الآخرين المعنيين سيخضعون اليوم السبت، لفحص الكشف عن فيروس كورونا، وسيبقون في الحجر حتى صدور نتائج التحاليل.

وبلغ عدد الإصابات بالفيروس في الأوروغواي 816 بينهم 114 فقط ما زالوا مرضى.

وكان لاكال بو قد أعلن يوم الاثنين تعزيز الإجراءات الصحية في مدينة ريفيرا على الحدود مع البرازيل، حيث اكتُشِف مركز جديد لتفشي الفيروس.