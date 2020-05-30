وزير الإعلام اليمني: إيران لم تقدم لنا سوى الخراب.. ولن ننسى دعم السعودية قيادة وشعبا

وصف وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني،تنظيم المملكة لمؤتمر مانجي اليمن 2020، بأنه يترجم مواقف السعودية الداعمة لبلاده، وخصوصية العلاقة بين القيادتين والشعبين الجارين والشقيقين.

وثمن الإرياني توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، بتنظيم المؤتمر افتراضيا، وبالشراكة مع الأمم المتحدة، الثلاثاء المقبل.

وبين أن المؤتمر، الذي سيشارك فيه عدد من الدول الشقيقة والصديقة الداعمة لليمن والمنظمات الدولية، سيخصص للتعريف بحجم الأزمة الإنسانية في اليمن وتمويل العمليات الإنسانية والإغاثية في ظل المخاطر والتحديات أبرزها مواجهة تفشي فيروس كورونا.

‏وشدد الإرياني على أن المملكة كانت ولاتزال سباقة في تقديم الدعم الأخوي لنصرة اليمن في محنته وهي مواقف تاريخية ستظل راسخة في وجدان الشعب اليمني.

وأشار إلى أن إيران لم تقدم لليمن سوى القتل والدمار والأسلحة المهربة والصواريخ البالستية وخبراء صناعة الألغام والعبوات الناسفة التي تفتك بالشعب اليمني كل يوم.