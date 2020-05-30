الكويت: 1008 إصابات جديدة بكورونا.. و11 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم (السبت) تسجيل 1008 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 26192 في حين تم تسجيل 11 حالة وفاة إثر إصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 205 حالات.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن جميع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها بالمرض “مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطين لها”.

وأوضح السند أن حالات الاصابة الـ1008 تضمنت 287 حالة لمواطنين كويتيين، و229 حالة لمقيمين من الجنسيةالهندية، و171 حالة لمقيمين من الجنسية المصرية، و133 حالة لمقيمين من الجنسية البنغلاديشية، وبقية الحالات من جنسيات أخرى.

وكانت وزارة الصحة الكويتية أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 883 حالة من المصابين بالفيروس ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 10156 حالة.