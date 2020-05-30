السعودية تتجاوز الصين في إجمالي الإصابات بفيروس كورونا #عاجل

تخطت المملكة العربية السعودية، جمهورية الصين الشعبية، اليوم (السبت) في عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا، بعد وصولها لـ 83384 حالة إصابة.

وسجلت المملكة 1618 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و22 حالة وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وكانت الصين قد أعلنت عن 4 إصابات جديدة بين الجمعة والسبت، ليصبح إجمالي الإصابات 82999.

وأودى فيروس كورونا المستجدّ بحياة أكثر من 364,362 شخصا حول العالم منذ ظهوره في الصين في /ديسمبر، وفق تعداد وضعته وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسميّة.

وسُجّلت رسميّاً أكثر من 5,931,510 إصابة في 196 بلداً ومنطقة منذ بدء تفشي الوباء، تعافي من بينهم 2,455,400 شخص على الأقل.