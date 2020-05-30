بعد أكذوبة المشاركة في غزوتي بدر وأحد.. أردوغان: سورة الفتح نزلت في إسطنبول وليست في مكة

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متابعات - الوئام

في واحدة جديدة من وقائع التزوير التركي، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن سورة الفتح لم تنزل في فتح مكة، بل في فتح مدينة إسطنبول التركية.

جاء ذلك خلال كلمة مصورة لأردوغان، أمس الجمعة، في ذكرى فتح قسطنطينية.

وكان الرئيس التركي قد قال في وقت سابق إن الأتراك شاركوا في غزوات بدر وأحد وحنين والخندق، وذلك ردا على زعيم المعارضة التركية كمال كليتشدار أوغلو، بعد انتقاده مقتل جنود أتراك في سوريا.

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وكان أردوغان قد أعلن قراءة القرآن وإقامة الصلوات في “أيا صوفيا” احتفالًا بفتح مدينة إسطنبول، لحشد وتعبئة الإسلاميين لدعمه في الانتخابات القادمة، في محاولة لخلط الدين بالسياسة، لتحقيق أغراضه.