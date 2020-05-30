أندية الحي للبنين في الطائف تساهم بـ 5000 ملصق لترتيب المصلين في المساجد

ساهمت أندية الحي للبنين في الإدارة العامة للتعليم في الطائف من طباعة وتوزيع عدد 100 “استاند تعريفي” بالإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا عند الذهاب للمساجد، إضافة لطباعة وتوزيع 5000 ملصق للترتيب وقوف المصلين حيث تم توزيعها على عدد من مساجد الأحياء بالطائف.

ويأتي ذلك من منطلق مسؤوليتها تجاه تحقيق أهدافها المجتمعية.

وفي السياق أطلقت أندية الحي التعليمية والترفيهية للبنين والبنات العديد من المبادرات؛ تزامناً مع قرارات الاحترازية، للوقاية من فيروس “كورونا”، لتوعية وتثقيف المجتمع بفيروس “كورونا” وكيفية الوقاية منه، واتباع الإرشادات الاحترازية الصادرة من الجهات الرسمية وذلك من خلال إرسال نشرات توعوية تثقيفية للمجتمع عبر وسائل التواصل الاجتماعي. والتي تستهدف الأفراد والأسر.