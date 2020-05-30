النيابة العامة تصدر بيانا توضيحيا بشأن استمرار قصر تقديم خدماتها للمستفيدين عن بُعد

أصدرت النيابة العامة بياناً بشأن استمرار قصر تقديم خدماتها للمستفيدين عن بُعد حتى تاريخ 29/10/1441هـ.

وبينت النيابة العامة أنه لن يسمح بالدخول لمقار النيابة العامة إلا لمن يحمل موعداً رسمياً بذلك.

وأفادت بأن قنوات تقديم الخدمات عن بـُعد للمستفيدين ستكون عبر الموقع الإلكتروني للنيابة العامة https://smex-ctp.trendmicro.com:443/wis/clicktime/v1/query?url=https%3a%2f%2fwww.pp.gov.sa&umid=fe279965-56d3-4b11-a934-d13339b26794&auth=c21fcc8d569dfeddfc0a931c8fd032fcbc9e75f8-89e5287b9158fa3f19b84674f9052f94b169a109، أو من خلال أيقونة معكم عبر منصة أبشر للخدمات الإلكترونية، أو عبر مسح الكود.