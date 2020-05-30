طقس الأحد.. رياح مثيرة للأتربة على هذه المناطق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، الأحوال الجوية لغد الأحد، وأكدت استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد مدى الرؤية الأفقية على مناطق عدة.

وقالت هيئة الأرصاد: يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد مدى الرؤية الأفقية على مناطق (حائل، والقصيم، ومكة المكرمة، خاصة الأجزاء الساحلية منها)، وكذلك أجزاء من مناطق (الحدود الشمالية، والجوف، والشرقية، والرياض، والمدينة المنورة).

ويمتد تأثير تلك الرياح إلى منطقة نجران، في حين لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات (الباحة، وعسير، وجازان، ومنطقة نجران).