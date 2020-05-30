رئيس الوزراء اليمني يوجه بالتحقيق مع مندوبي السفارة اليمنية في المملكة بسبب تهم فساد متعلقة بفحص #كورونا للراغبين في العودة لبلادهم

أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا في اليمن، أن رئيس الوزراء اليمني وجه وزارة الخارجية بالتحقيق في شكاوى المواطنين اليمنيين الراغبين بالعودة من المملكة العربية السعودية إلى اليمن، بشأن فرض رسوم مرتفعة على إجراء فحص “PCR” بمنفذ شرورة الحدودي، والتحقيق مع مندوبي السفارة والقنصلية اليمنية في شرورة، وإيقاف من قاموا بالتجاوز، مع الرفع بنتائج التحقيق خلال يومين.

وقالت اللجنة، عبر حسابها على تويتر، إ، توجيهات رئيس الوزراء شددت على قيام سفارة اليمن بالرياض والقنصلية العامة في جدة باختيار مختبرات معتمدة بأسعار مناسبة لفحص المواطنين الراغبين بالعودة من المملكة العربية السعودية إلى اليمن، بالتنسيق مع الأشقاء بالمملكة، وبما يضمن الالتزام بالبروتوكول الذي أقرته اللجنة الوطنية.

وكانت وسائل إعلام يمنية تداولت شكاوى من مواطنين يمنيين بشأن فساد في فرض رسوم مرتفعة لإجراء فحوصات بي سي أر يمنفذ الوديعة، وتفاصيل عن تعاقد مندوب القنصلية العام في شورره مع أحد المختبرات لإجراء التحاليل للمواطنين اليمنيين الراغبين بالعودة من المملكة العربية السعودية عبر منفذ الوديعة بمبلغ مرتفع جدا حوالي 1300 ريال سعودي للفحص الواحد.