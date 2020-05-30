تقويم التعليم ترصد مخالفات للطلاب أثناء الاختبار التحصيلي التجريبي وتحيلها للجرائم المعلوماتية #عاجل

رصدت هيئة تقويم التعليم والتدريب عند تطبيق الاختبار التجريبي عن بعد، والذي بدأ الجمعة الماضية قيام عدد من الطلاب بتصوير ونشر أسئلة الاختبار على مواقع التواصل، وتم حصر وتوثيق ما تم نشره وإحالته للجهات المختصة للتعامل معه حسب نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، مشيرة أنه سيتم التعامل مع المخالفات التي رصدها النظام للمختبرين لتفادي تكرارها في الاختبار الفعلي، الذي سيبدأ يومي 16-17 شوال 1441هـ الموافق 8-9 يونيو 2020م القادم.

وشددت “تقويم التعليم” على أن الاسئله المستخدمة في الاختبار كانت لمجرد التمثيل فقط وليس لها علاقة بما سيكون في الاختبار الفعلي، حيث ستكون أسئلة الاختبار الفعلي مرتبطة فقط بما تم تحديده سابقا ولن تتضمن أي أسئلة حول أي أجزاء محذوفة.

وكانت الهيئة قد أجرت الاختبار التحصيلي التجريبي عن بعد يوم الجمعة من 6 إلى 11 شوال 1441هـ الموافق 29 أيار/مايو 2020، للطلاب من منازلهم، مؤكدة أن الاختبار التحصيلي التجريبي يأتي بهدف التعرف على البيئة التي ستتم فيها الإجراءات الاختبارية الفعلية ، والتعرف على الأدوات وكيفية التعامل معها، وذلك بالوقت الكافي قبل أداء الاختبار التحصيلي الفعلي.

وتعتمد الهيئة على المواصفات المعيارية والاشتراطات الفنية خلال إعداد الاختبارات عن بعد، وسيتمكن الطالب والطالبة من الدخول على نظام الاختبار التحصيلي عبر منصة مستقلة تستخدم في العديد من دول العالم، كما لا يؤثر انقطاع الإنترنت أثناء أداء الاختبار على سير الاختبار، وسترسل تفاصيل إجراء الاختبار عن بعد على البريد الإلكتروني الشخصي لكل طالب أو طالبة