مصر تعلن نجاح علاج كورونا بالبلازما والصحة تدعو المتعافين بالتبرع

أعلنت وزارة الصحة المصرية، السبت، نجاح علاج فيروس كورونا المستجد عن طريق بلازما الدم من المتعافين من الفيروس.

وناشدت الوزارة المتعافين للتبرع بالبلازما للمساهمة في علاج الحالات الحرجة من المصابين بكوفيد 19.

وجهت الوزارة بإجراء التقييم الإكلينيكي للحالات المشتبه في إصابتها بالفيروس كأولوية قصوى بكافة المستشفيات، واعتماد نتائج الفحص الإكلينيكي، وأشعة الصدر، والتحاليل المعملية، كوسائل لتشخيص الحالات المشتبه بها، وتقديم العلاج لها طبقًا للبروتوكول العلاجي المتبع حسب الحالة الصحية لكل مصاب، لحين ظهور نتيجة الفحوصات.

وأشارت الوزارة في بيان، إلى تخصيص دور بكل مستشفى بسعة 20 سريرًا لخدمة الأطقم الطبية المصابة بفيروس كورونا.

وأكد البيان أن قوافل طبية بكافة المدن بدأت في توزيع حقائب المستلزمات على المخالطين في المنازل، أو المرضى المصابين بالمستشفيات الذين سيخضعون للعزل المنزلي.

واليوم أعلنت الصحة المصرية تسجيل 1367 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، ووفاة 34 حالة جديدة، وخروج 182 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحى، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالى المتعافين من الفيروس إلى 5693 حالة.