الصحة: صالونات التجميل والحلاقة والنوادي ستكون آخر ما يتم السماح به بعد انتهاء كورونا

أوضح الوكيل المساعد للصحة الوقائية بوزارة الصحة الدكتور عبدالله عسيري أن هناك تقييما مستمرا لنشاط فيروس كورونا وأعداد الإصابات، وأن ذلك هو ما يحدد نوع الإجراءات وطريقة اتخاذها والفترة الزمنية لكل إجراء.

وأوضح في تصريحات للإخبارية، أن بعض الأنشطة التي لا تحقق التباعد الجسدي بشكل كبير ومنها صالونات التجميل والحلاقة والنوادي الرياضية ستكون آخر ما يتم السماح به، فيما يُسمى بالمرحلة الخضراء ومن المبكر جدا أن نعرف متى موعدها ولن يُسمح بتلك الأنشطة حتى نتأكد من عدم وجود نشاط للفيروس.